Luana Piovani diz que monogamia é "sacrifício"

"Se eu estou solteira, sou um macho", disse ela, durante um programa de TV

Publicado em 10 de julho de 2019 às 11:10 - Atualizado há 6 anos

Vivendo sem namorados desde que se separou do surfista Pedro Scooby em março, Luana Piovani, 42, diz que a monogamia é um "sacrifício" para ela. A apresentadora fala sobre o tema em um dos episódios de Luana É De Lua, programa que tem no canal pago E!.

Crédito: Reprodução/Instagram @luapio

Na gravação, feita ano passado, Piovani sai para jantar com Scooby e outras três pessoas, fala sobre relações chega a criar um perfil em um site de relacionamentos casuais.

"Para mim, a monogamia é um sacrifício. É um esforço que eu faço, porque eu sempre seduzi, sempre gostei disso e eu sempre tive muita oferta", diz. "Eu sempre tive uma vida desse jeito. Então na hora que esse acordo é rompido, eu falo: 'Eu estou me sacrificando e ele não'", diz no episódio que vai ao ar na noite desta terça-feira (9), às 21h.

Em outro vídeo, que revela os bastidores da gravação do episódio, Piovani afirma que apesar de pensar em tudo isso, ela é monogâmica. "Eu não tenho a menor recordação de ter gostado de dois meninos ao mesmo tempo. Gosto de um, mas conheci uma pessoa mais interessante, esse um que eu gostava passa a não existir mais", diz.

"Se eu estou solteira, sou um macho. Sempre foi assim. Dou cantada, não tenho vergonha de ter a iniciativa. Nunca tive problemas de ir para a cama na primeira noite, sempre me senti segura de que se eu gostei da pessoa, ela vai gostar de mim. Nunca me importei se ela vai pensar que eu sou piranha, malcriada, filha de uma devassa. Não o nem aí. Acredito que ela vai me conhecer e se interessar por mim".

Na vida pessoal, Piovani passa por um momento complicado. Ela permaneceu casada com Scooby por oito anos e teve três filhos com ele, Dom, Bem e Liz. A separação que parecia tranquila acabou se tornando polêmica quando Scooby passou a namorar Anitta, poucos meses após a separação.

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, Anitta e Scooby já viveram um "affair" em 2016, quando o surfista e Piovani romperam o casamento por alguns meses. O relacionamento, de acordo com Dias, durou um mês e terminou após uma briga que o casal teve em uma festa.

A cantora, por sua vez, diz estar tranquila com relação a comentários, comparações e sentimento de rivalidade entre os fãs das duas artistas. "Não perco meu tempo com isso, não, sinceramente", disse a cantora no prêmio MTV MIAW que aconteceu na quarta-feira (3), em SP.

