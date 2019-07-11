Home
Luan Santana exibe corpão na academia e pernas viram piada: "Gambitos"

Cantor postou foto em que aparece com os braços musculosos, mas o contraste com as pernas chamou a atenção dos fãs

Publicado em 11 de julho de 2019 às 13:50

 - Atualizado há 6 anos

Luan Santana dividiu momentos de sua intimidade nesta semana, ao compartilhar uma foto em que está na academia. No clique, o cantor fez uma selfie para mostrar o corpão musculoso depois de mais um treino pesado. No entanto, não foram só elogios que ele conseguiu arrancar dos seguidores. 

"Precisa lembrar de exercitar as penas", lembrou uma fã. Enquanto outra, escreveu: "Esqueceu das pernas?". Um outro fã disse: "Está desproporcional. Dois gambitos". 

Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

