Luan Santana é convidado para participar de 'A Dona do Pedaço'

A assessoria do artista confirmou o convite feito pelo autor da novela, mas não deu mais detalhes se o cantor vai realmente participar do folhetim e quando isso deve acontecer