Estão separados

Lore Improta não descarta voltar com Léo Santana

A dançarina disse que os dois ainda se gostam

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:34 - Atualizado há 6 anos

A dançarina Lorena Improta, 25, está solteira há dois meses. Porém, ela não descarta um retorno ao relacionamento com o cantor Léo Santana, 31, de quem era noiva. De acordo com ela, tudo pode acontecer, uma volta ou mesmo continuar com um distanciamento.

Crédito: Reprodução/Instagram @loreimprota

"As pessoas perguntam 'terminou?'. A gente se gosta, se ama, não tenho nenhuma questão em falar sobre isso, a gente não deixa de amar alguém da noite para o dia. É questão de tempo, amadurecimento. 'Ah, daqui a pouco vocês voltam'... Não sei, eu deixo tudo na mão de Deus, pode ser que volte, pode ser que não volte, se eu quiser, eu volto porque estou nem aí para as pessoas. Se não voltar, eu vou seguir minha vida", contou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera.

Lore Improta e Léo Santana terminaram o noivado em maio. Daquele dia em diante, ambos pararam de se seguir no Instagram. E Lore contou o motivo. "Eu parei de seguir por não querer ficar recebendo a vida da pessoa ali. Porque machuca, né? Deixar de seguir não é 'ah, vou chamar atenção da mídia'. Acho que qualquer pessoa que não quer mais ver a vida do outro, a primeira coisa que faz é dar 'unfollow' para dar uma respirada", disse.

Mas engana-se quem pensa que ela está totalmente tranquila com o fim do romance. Os dois, inclusive, queriam se casar em 2020. Por mais que sempre aparente felicidade por onde passa. "É claro que a gente sofre, eu sofro por várias coisas na minha vida, sou uma pessoa normal. Não falar sobre o término é porque realmente não quero expor minha vida pessoal, isso é entrar muito em detalhe e tem outra pessoa envolvida que é o Léo e envolve a consideração que eu tenho por ele", revelou.

"Me perguntam 'como você aparece feliz?' Porque eu estou feliz, estou viva, tenho saúde, tenho família. As pessoas querem que quando eu termine o namoro viva o luto do relacionamento, elas não entendem que meu luto é diferente do delas. Não é relacionamento que vai me desestabilizar. Se o cara quer estar comigo, vai estar e vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo", completou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta