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TELEVISÃO

Longe da TV há quase 10 anos, Silvia Poppovic grava piloto na Band

Última atração da apresentadora foi o 'Boa Tarde', na própria Band, em 2010

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:51

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:51

Aos 64 anos de idade, a apresentadora Silvia Poppovic pode retornar à TV na tela da Band em breve.
A assessoria de imprensa da emissora confirmou ao E+ nesta quarta-feira, 6, que Silvia gravou o piloto de um programa na emissora recentemente, apesar de mais detalhes ainda não terem sido revelados.
Silvia está afastada da TV aberta há quase uma década e seu último programa foi o Boa Tarde, na própria Band, lançado em março de 2009 e que durou pouco mais de um ano.
Desde então, Silvia chegou a investir em um canal no YouTube, descontinuado em 2015, além de ter trabalhado como comentarista no Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan.
"Acabou essa história de telona da televisão. Hoje você tem a tela do seu celular, do seu computador, o tablet, são muitas. Você pode me assistir a qualquer hora, uma vantagem sobre a televisão", afirmou em 2016.
O público que não tem acompanhado a apresentadora nos últimos tempos pode estranhar o visual de Silvia, que perdeu dezenas de quilos após passar por uma cirurgia bariátrica em 2017.
Confira algumas fotos recentes de Silvia Poppovic:

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