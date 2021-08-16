Latino diz que perdeu R$ 30 milhões em apostas de corridas de cavalo

O cantor Latino Crédito: Reprodução/Instagram @latino

O cantor Latino, 48, relembrou um período ruim vivido na década de 1990, quando ganhava muito dinheiro. Em entrevista ao ao podcast Inteligência Ltda, ele que era viciado em corrida de cavalos e que as altas apostas o levaram a perder R$ 30 milhões.

"Eu ganhei muito dinheiro de 1992 a 1996. Foram milhões. Gravei na gringa, enfim... Muito sucesso. Consequentemente, muitas mulheres, shows e filhos. Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei em corrida de cavalos. Perdi tudo. Por baixo, perdi uns R$ 30 milhões. Apostas altas", disse.

O valor é um pouco maior do que o dito em março para o "Domingo Espetacular" , em março deste ano. "Fui torrando dinheiro em mulheres e jogos. O que mais me complicou foi a corrida de cavalos. Perdi R$ 15 milhões em uma época da minha vida e ainda me endividei inclusive com agiotas. Passei muito tempo pagando essas dívidas", disse à emissora.

Na entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Latino detalhou que deixava até de fazer shows, às vezes, para fazer as mais apostas. "Quebrei, fui ao zero, fiquei devendo a muita gente e não tinha condições de pagar. Fiquei muito na merda".

Para pagar as dívidas, acabou pedindo dinheiro emprestado o que só piorou tudo. Por isso, teve de vender todos os bens que havia conquistado até então. "Fiquei devendo agiota e lembro que os caras queriam me matar, caso eu não pagasse. Então eu fiquei muito fora da curva", disse no podcast.

Latino disse que, após "jogar a carreira no lixo", começou a se reerguer. "O difícil não é fazer sucesso, mas é voltar para o topo novamente", comenta.

Ele conta que, nessa época, começou a se envolver com a cantora Kelly Key, 38, que o ajudou. "Ela estourou, infelizmente a nossa relação não deu certo. Ela seguiu a vida dela e eu continuei quebrado", afirma ele, que acrescenta: "Fiquei mal (...) Porque aí eu já estava com a carreira em baixa, a menina que eu estava não queria ficar comigo e minha autoestima foi para o saco."