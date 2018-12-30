Larissa Manoela faz 18 anos e ganha carro de R$ 100 mil

Larissa Manoela chegou aos 18 anos nesta sexta-feira, 28. Para comemorar a maioridade, a atriz do SBT deu uma festa na mansão dela em Orlando, nos Estados Unidos.

Além do namorado, Léo Cidades, estiveram presentes personalidades como Simone, da dupla com Simaria, a humorista Camilla Camargo e Fabiana Karla.

O amigo Rodrigo Branco, que mora na cidade, decidiu presenteá-la com um carro rosa, conversível, no valor de R$ 100 mil.

Se for para dar um presente para a Larissa, de 18 anos, que seja um carro! Gostou?, escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado da aniversariante no Instagram.