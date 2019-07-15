Home
Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos, diz revista

Os dois astros terminaram seus relacionamentos há pouco tempo e a boataria de que eles estariam juntos só aumentou

Publicado em 15 de julho de 2019 às 12:50

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @robertajungmann

Lady Gaga e Bradley Cooper estão mais juntos e shallow now do que nunca: segundo a revista internacional In Touch, os astros de Hollywood estão até morando juntos. Os dois só têm levantado mais suspeita em torno da boataria que dá conta de que eles engataram um romance desde que contracenaram em "Nasce Uma Estrela"

Na web, o casal é já chamado de "Bradga", uma junção de Bradley e Gaga. 

De acordo com a publicação, o romance não seria nada impossível, já que Bradley se separou de Irina Shayk e Gaga também pôs ponto final no affair com Christian Carino

Segundo a revista, o novo casal de Hollywood estaria morando em Nova York, nos Estados Unidos, mas fontes próximas dos dois disseram à revista que a cantora teria até feito mudança para a mansão do ator em West Village

"Começou a desmoronar quando no início das filmagens. Ela o acusou inúmeras vezes de traí-la com sua co-estrela. Desde então, Irina não conseguiu mais confiar em Bradley", disse uma fonte próxima da família de Shayk, sobre o término de Bradley com ela. 

DESMENTIDO

A informação dada pela In Touch não é verdadeira segundo os sites Gossip Cop e Entertainment Tonight. O primeiro, que é conhecido por ser verificador de fofocas, disse que o tabloide já inventou outras histórias sobre a dupla.

Uma das histórias foi publicada no mês passado pela "In Touch". Nela, Lady Gaga estaria grávida de Cooperi. 

O site Entertainment Tonight também reportou que o ator não está procurando por um novo amor .

