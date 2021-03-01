"Lá vamos nós de novo", Gal Gadot anuncia gravidez de terceiro filho

Gal Gadot anunciou nesta segunda (1º) que está grávida do seu terceiro filho. A atriz, conhecida pelo seu papel como Mulher-Maravilha nos cinemas, fez a revelação ao publicar uma foto no Instagram ao lado do marido, Yaron Varsano, e das duas filhas do casal, Alma, 9, e Maya, 3.

Na imagem, os três estão com a mão na barriga de Gadot. "Lá vamos nós de novo", escreveu ela, na legenda.

A atriz israelense anunciou recentemente que será Cleópatra em um novo longa da Paramount Pictures. A informação foi divulgada em publicação nas suas redes sociais. "Adoro embarcar em novas jornadas. Adoro a emoção de novos projetos, de trazer novas histórias à vida. Cleópatra é uma história que eu queria contar há muito tempo. Não poderia estar mais grata por esse time!", escreveu Gadot no Twitter, na ocasião.