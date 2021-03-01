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"Lá vamos nós de novo", Gal Gadot anuncia gravidez de terceiro filho

Casada com o empresário Yaron Varsano, a atriz de "Mulher-Maravilha" é mãe de duas meninas

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:50
Gal Gadot anunciou nesta segunda (1º) que está grávida do seu terceiro filho. A atriz, conhecida pelo seu papel como Mulher-Maravilha nos cinemas, fez a revelação ao publicar uma foto no Instagram ao lado do marido, Yaron Varsano, e das duas filhas do casal, Alma, 9, e Maya, 3.
Na imagem, os três estão com a mão na barriga de Gadot. "Lá vamos nós de novo", escreveu ela, na legenda.
A atriz israelense anunciou recentemente que será Cleópatra em um novo longa da Paramount Pictures. A informação foi divulgada em publicação nas suas redes sociais. "Adoro embarcar em novas jornadas. Adoro a emoção de novos projetos, de trazer novas histórias à vida. Cleópatra é uma história que eu queria contar há muito tempo. Não poderia estar mais grata por esse time!", escreveu Gadot no Twitter, na ocasião.

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A notícia gerou uma controvérsia de "whitewashing" - termo que se refere ao embranquecimento de personagens de outras etnias- de Hollywood e renovou um debate histórico sobre a ancestralidade da antiga rainha do Egito.

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