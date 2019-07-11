Coleção de luxo

Kylie Jenner compra carrão milionário e mostra veículos de luxo na web

Bilionária mais jovem do mundo, a empresária tem uma coleção de carros de luxo

Publicado em 11 de julho de 2019

Kylie Jenner, 21, publicou na última sexta-feira (5) uma foto mostrando parte de sua extensa coleção de carros de luxo. Na legenda da publicação, ela escreveu apenas "Sexta-feira louca".

Dentre os carros mostrados na foto está seu novo carro prateado no modelo Rolls-Royce Phantom, avaliado em US$ 450 mil (cerca de R$ 1,69 milhão).

Em julho do ano passado, a Jenner entrou oficialmente para a lista de mulheres empreendedoras de sucesso. Dona da marca Kylie Jenner Cosmetics, a influenciadora digital é a bilionária mais jovem no ranking da Forbes com um negócio próprio.

Somente sua empresa, lançada em novembro de 2015, arrecadou US$ 330 milhões (R$ 1,27 bilhão) em 2017. O portfólio de produtos inclui batons líquidos, paletas de sombra, pincéis e iluminadores, vendidos exclusivamente pelo site da marca.

Na avaliação da publicação americana, a Kylie Jenner Cosmetics vale US$ 800 milhões (R$ 3 bilhões). Soma-se a isso a quantia que a modelo recebe com campanhas publicitárias milionárias, como a que mantém com a Puma, e os lucros e dividendos da empresa.

Com isso, Kylie Jenner é dona de uma fortuna avaliada em mais de US$ 900 milhões (R$ 3,45 bilhões), o que faz dela a bilionária mais jovem no Ranking de Empreendedoras Americanas Mais Ricas, publicado anualmente pela Forbes.

"Tive dificuldade, por um tempo, em encontrar algo para fazer sozinha. O que eu iria fazer? Eu sabia que era apaixonada por maquiagem mas eu não sabia que podia me divertir todos os dias fazendo meu trabalho", diz ela na entrevista, publicada no site da revista.

Mais recentemente, em maio, ela também se lançou no mercado skincare (de cuidados para a pele) com o lançamento da Kylie Skin, que se apresenta como uma marca vegana e "cruelty-free" (que não realiza testes em animais), além de ser livre de glúten, parabenos e sulfato. Os produtos podem ser entregues no Brasil, com compras feitas online.

O segredo para o sucesso, segundo ela, é seguir seus próprios sonhos. "Se eu pudesse dar algum conselho seria fazer algo que você ama", diz.

Em janeiro de 2018, ela também se tornou mãe de uma menina, fato que não afetou em nada sua carreira como empreendedora. "Quero ter certeza de que tudo está perfeito, de que é algo que eu usaria. Então quando vejo meus fãs comprando, usando e amando, isso é o mais animador para mim", relata.

