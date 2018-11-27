Kim Kardashian admite que usou ecstasy antes de 'sex tape' e casamento

A empresária Kim Kardashian afirmou que estava sob efeito de ecstasy quando gravou a sex tape (vídeo de sexo, em português) que a deixou famosa. A revelação foi feita para Scott Disick, ex-cunhado de Kim, e Kendall Jenner, sua irmã, durante um episódio de Keeping Up With The Kardashians. "Todo mundo sabe disso. Minha mandíbula estava tremendo o tempo todo", relembrou.
Kim disse que usou a droga em outra ocasião: em seu primeiro casamento, com o produtor musical Damon Thomas, em 2000. "Eu me casei sob efeito de ecstasy. Eu usei ecstasy uma vez e me casei. Usei de novo e fiz a sex tape. Tudo de ruim poderia acontecer", disse a empresária.