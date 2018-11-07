Kaysar Dadour ganha papel de refugiado sírio em nova novela da Globo

Ex-BBB Kaysar Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour

Kaysar Dadour, que participou da 18º edição do Big Brother Brasil, passou num teste para compor o elenco da novela "Órfãos da Terra", trama da Rede Globo que substituirá "Espelho da Vida" em março de 2019. "Ele fez o teste e superou as expectativas. Kaysar terá papel fixo e irá interpretar o árabe Sauze", afirmou uma das criadoras da novela, Thelma Guedes, em entrevista concedida ao UOL.

O ex-BBB vai encenar um sírio que encontra refúgio no Brasil durante a guerra em seu país. A história se assemelha à realidade de Kaysar Dadour, uma vez que ele também passou por essa situação.

"Ele fez o teste e superou as expectativas. Kaysar terá papel fixo e irá interpretar o árabe Sauze", afirmou uma das criadoras da novela, Thelma Guedes, em entrevista ao UOL.

Refúgio

Há oito anos, Kaysar saiu da Síria, em guerra civil, e fugiu para o Líbano. Na primeira oportunidade, veio para o Brasil. Após participar do reality show da TV Globo, Kaysar conseguiu trazer os familiares para viver com ele. Internautas e fãs do ex-BBB chegaram a fazer uma vaquinha na internet para ajudá-lo a custear a viagem.