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Kanye West perde prazo para concorrer à presidência dos EUA

Ele descumpriu a data limite para a entrega dos documentos em 14 segundos

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:52
O rapper Kanye West
O rapper Kanye West Crédito: Reprodução/Instagram @kanyewestt_official
O artista Kanye West perdeu o prazo para concorrer à presidência dos EUA e aparecer na cédula eleitoral do estado de Wisconsin. Ele descumpriu a data limite para a entrega dos documentos em 14 segundos.
Após contestar, o magistrado John Zakowski foi a favor da Comissão Eleitoral do estado e afirmou que "acredita que no momento em que um relógio de pêndulo toca cinco vezes é o momento em que são 17 horas.' As informações são do site TMZ.

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Segundo a Variety, o artista enfrenta diversos problemas. Sua candidatura foi negada em outros estados, pela insuficiência de assinatura e também pelo descumprimento dos prazos de entrega. Em julho, ele anunciou que iria concorrer e nos últimos anos, manifesta apoio ao presidente Donald Trump.

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