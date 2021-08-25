Kanye West entra com pedido na Justiça para mudar nome para 'Ye'

Kanye West durante uma partida da NBA em 2011 Crédito: Reuters/Folhapress

O rapper Kanye West, 44, entrou com um pedido na Justiça para mudar seu nome completo Kanye Omari West para simplesmente 'Ye', apelido que ele usa há anos, segundo o site TMZ.

No processo, West diz que a sua decisão para a mudança do nome é por "motivos pessoais". O rapper não forneceu nenhuma explicação adicional.

Na Califórnia, mudanças de nomes costumam ser aceitas facilmente a menos que exista evidências de que tem o objetivo de cometer fraudes, segundo o TMZ.

O curioso com a mudança é que West também vai retirar seu nome do meio, Omari, que ele sempre demonstrou orgulho devido sua herança familiar.

Em 2018, West havia anunciado no Twitter que mudaria seu nome artístico para Ye -após o lançamento de seu álbum Ye . "Eu sou Ye, a pessoa anteriormente conhecida como Kanye West", ele escreveu no Twitter. "Ye" foi, por muito tempo, um sobrenome de West, assim como "Yeezy".

Na época, ele falou com o locutor de rádio Big Boy e explicou que, além de Ye ser uma abreviação de seu nome, o apelido também tem um significado religioso para ele.

"Eu acredito que 'você' é a palavra mais comumente usada na Bíblia, e na Bíblia, significa 'você'", disse West sobre o título de seu próprio álbum.

"Então, eu sou você, eu sou nós, somos nós. Passou de Kanye , que significa o único, para apenas Ye - apenas sendo um reflexo do nosso bem, do nosso mal, da nossa confusão, de tudo. O álbum é mais de um reflexo de quem somos. "