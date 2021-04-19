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"Boladão"

Kanye West está incomodado por acharem que Kim Kardashian foi quem quis separação

Rapper diz que já vinha tentando se divorciar há anos da socialite, segundo site

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:57
O rapper norte-americano Kanye West, 43, estaria chateado com o seu divórcio com a socialite Kim Kardashian, 40. O motivo, porém, não seria a divisão de bens, a guarda dos filhos ou o divórcio em si.
Segundo o site da coluna "Page Six", o que estaria incomodando o artista é que a maior parte das pessoas acham que foi Kim Kardashian que quis se separar dele. O cantor sustenta que, na verdade, teria sido ele quem quis acabar com tudo.
O rapper Kanye West
O rapper Kanye West Crédito: Reprodução/Instagram @kanyewestt_official
De acordo uma fonte ouvida pelo site, West falava há um bom tempo que o casal não tinha nada em comum, exceto os filhos, e que queria terminar. Além disso, Kardashian teria feito de tudo para salvar o casamento.
O motivo de a socialite ter dado início ao processo de separação em fevereiro, e não o rapper, seria apenas um ato de bondade do astro, para dar "dignidade a ela", relata a publicação. Em julho de 2020, ele relatou que já tentava se divorciar da socialite havia pelo menos dois anos.
À época, West também já demonstrara publicamente a relação conturbada com a família Kardashian. O cantor usou sua conta no Twitter para pedir ajudar dizendo que a sua então esposa, Kim, e a sogra, Kris Jenner, queriam interná-lo contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica.

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Após algumas horas, o artista apagou os tuítes. Na sequência, ele anunciou que iria lançar um novo álbum nos dias seguintes à publicação. O casal anunciou o namoro em 2012 e, desde então, tiveram quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

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