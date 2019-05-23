Justin Bieber lança desodorante natural com marca vegana

Justin Bieber, 25, usou uma foto em que aparece de peito nu e braços abertos com o céu ao fundo para promover nesta semana sua nova empreitada: o lançamento de um desodorante natural em parceria com a marca de produtos veganos, Schmidt's Naturals.
O projeto surge em um momento de amadurecimento do cantor, que revelou aos fãs que faz tratamento de depressão e que tem buscado se dedicar à família. Em "I Don't Care", single lançado com Ed Sheeran, 28, o músico fala sobre problemas emocionais, como depressão.
Nesse cenário, o conceito da marca parceira, que não utiliza aditivos ou faz testes em animais, dialoga com a nova fase equilibrada de Bieber.
O desodorante ainda não tem data de lançamento, mas Bieber revelou aos fãs que a fragrância se chamará "Here + Now".