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Todo natural

Justin Bieber lança desodorante natural com marca vegana

Conceito da marca dialoga com momento da carreira do cantor, após cenário de depressão vivido por Bieber

Publicado em 

23 mai 2019 às 11:43

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 11:43

Crédito: SchmidtENTITY_apos_ENTITYs Naturals/Divulgação
Justin Bieber, 25, usou uma foto em que aparece de peito nu e braços abertos com o céu ao fundo para promover nesta semana sua nova empreitada: o lançamento de um desodorante natural em parceria com a marca de produtos veganos, Schmidt's Naturals.
O projeto surge em um momento de amadurecimento do cantor, que revelou aos fãs que faz tratamento de depressão e que tem buscado se dedicar à família. Em "I Don't Care", single lançado com Ed Sheeran, 28, o músico fala sobre problemas emocionais, como depressão.
> Ed Sheeran e Justin Bieber lançam clipe de 'I Don't Care'; assista
Nesse cenário, o conceito da marca parceira, que não utiliza aditivos ou faz testes em animais, dialoga com a nova fase equilibrada de Bieber.
O desodorante ainda não tem data de lançamento, mas Bieber revelou aos fãs que a fragrância se chamará "Here + Now".

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