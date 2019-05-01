Home
Justiça nega pedido de Bolsonaro para ser indenizado por Marcelo Tas

A juíza Mariana de Souza Neves Salinas, em decisão desta segunda-feira (29), afirmou que Tas apenas exerceu seu direito de expressão e não ofendeu o presidente