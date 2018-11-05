Julia Roberts diz que não teve posicionamento feminista ao mostrar axila

Julia Roberts Crédito: Divulgação

A atriz Julia Roberts afirmou que o fato de ter exibido os pelos de suas axilas em foto tirada há 19 anos, em 1999, não teve a ver com um possível posicionamento feminista de sua parte à época.

Em entrevista ao programa Busy Tonight que foi ao ar no domingo, 4, a apresentadora Busy Phillips abordou o tema do feminismo e relembrou uma foto de Julia na pré-estreia do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, em 1999.

Na ocasião, a atriz acenou para cumprimentar alguém e, neste momento, deixou à mostra os pelos de sua axila.

"Você nunca disse se aquilo era realmente uma declaração [feminista]. Quando eu era uma jovem mulher, eu meio que levei aquilo como uma manifestação, achei que era realmente punk rock e legal", disse Busy.

Em seguida, perguntou: "Estava pensando se você, naquele momento, estava sentindo como se fosse algo como uma manifestação ou se você literalmente estava tipo: 'Não consigo depilar meu braço'?"

"Aquela foto está viva na minha mente desde aquele momento. Acho que eu apenas não soube calcular bem o comprimento da minha manga e o aceno, como essas duas coisas se sairiam juntas e revelariam coisas pessoais sobre mim", respondeu Julia.