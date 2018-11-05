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RESPOSTA

Julia Roberts diz que não teve posicionamento feminista ao mostrar axila

'Apenas não soube calcular bem o comprimento da minha manga com o aceno', afirmou sobre registro de 1999

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 20:09
Julia Roberts Crédito: Divulgação
A atriz Julia Roberts afirmou que o fato de ter exibido os pelos de suas axilas em foto tirada há 19 anos, em 1999, não teve a ver com um possível posicionamento feminista de sua parte à época.
Em entrevista ao programa Busy Tonight que foi ao ar no domingo, 4, a apresentadora Busy Phillips abordou o tema do feminismo e relembrou uma foto de Julia na pré-estreia do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, em 1999.
Na ocasião, a atriz acenou para cumprimentar alguém e, neste momento, deixou à mostra os pelos de sua axila.
"Você nunca disse se aquilo era realmente uma declaração [feminista]. Quando eu era uma jovem mulher, eu meio que levei aquilo como uma manifestação, achei que era realmente punk rock e legal", disse Busy.
Em seguida, perguntou: "Estava pensando se você, naquele momento, estava sentindo como se fosse algo como uma manifestação ou se você literalmente estava tipo: 'Não consigo depilar meu braço'?"
"Aquela foto está viva na minha mente desde aquele momento. Acho que eu apenas não soube calcular bem o comprimento da minha manga e o aceno, como essas duas coisas se sairiam juntas e revelariam coisas pessoais sobre mim", respondeu Julia.
A atriz ressaltou que não pensou em fazer qualquer tipo de posicionamento naquele momento: "Então isso não foi muito uma manifestação, já que foi apenas parte de uma manifestação que fiz como humana no planeta, para mim mesma"

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