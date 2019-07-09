Home
José de Abreu arrecada R$ 20 mil em 48 horas para indenizar hospital

Em janeiro, ele fez uma postagem no Twitter acusando a instituição de ter apoiado o atentado contra o hoje presidente Jair Bolsonaro

Agência Folha Press

Publicado em 9 de julho de 2019 às 22:56

 - Atualizado há 6 anos

O ator José de Abreu Crédito: Divulgação/TV Globo

O ator José de Abreu, 73, conseguiu arrecadar o valor de R$ 20 mil em cerca de 48 horas com uma vaquinha virtual. O montante servirá para indenizar o hospital Albert Einstein por danos morais.

Em janeiro, ele fez uma postagem no Twitter acusando a instituição de ter apoiado o atentado contra o hoje presidente Jair Bolsonaro.

A vaquinha virtual foi aberta no último domingo (7) por Abreu e alguns fãs. O valor de R$ 20 mil foi alcançado nesta terça (9).

A ideia de Abreu, segundo ele mesmo diz em sua rede social, é quitar a indenização e usar o valor que sobrar para caridade. Ele também pensa em doar para o Retiro dos Artistas.

