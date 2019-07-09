José de Abreu arrecada R$ 20 mil em 48 horas para indenizar hospital

Publicado em 9 de julho de 2019 às 22:56
- Atualizado há 6 anos
O ator José de Abreu, 73, conseguiu arrecadar o valor de R$ 20 mil em cerca de 48 horas com uma vaquinha virtual. O montante servirá para indenizar o hospital Albert Einstein por danos morais.
Em janeiro, ele fez uma postagem no Twitter acusando a instituição de ter apoiado o atentado contra o hoje presidente Jair Bolsonaro.
A vaquinha virtual foi aberta no último domingo (7) por Abreu e alguns fãs. O valor de R$ 20 mil foi alcançado nesta terça (9).
A ideia de Abreu, segundo ele mesmo diz em sua rede social, é quitar a indenização e usar o valor que sobrar para caridade. Ele também pensa em doar para o Retiro dos Artistas.
