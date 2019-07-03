Hollywood

Jolie não pensa em voltar com Pitt nem em ter um novo namorado

A atriz está solteira desde 2016, após o término com o ator Brad Pitt

Publicado em 3 de julho de 2019 às 22:14 - Atualizado há 6 anos

Angelina Jolie Crédito: Divulgação

A atriz Angelina Jolie, 44, não pensa em namorar novamente. Pelo menos por enquanto. De acordo com o site Hollywood Life, a artista quer dar uma reviravolta na carreira e um novo romance está descartado.

Fontes ligadas ao site afirmam que ela está feliz com o rumo que a sua vida tem tomado. O fato de, desde 2016, ano em que Brad Pitt e Angelina Jolie terminaram, não ter se relacionado com ninguém é uma opção dela.

Já Brad Pitt teve o nome atrelado a muitas mulheres, dentre elas Jennifer Aniston e Charlize Theron.

Ainda segundo a imprensa estrangeira, um retorno para o ex-marido, com quem tem seis filhos, está descartado. Ela está muito feliz solteira.

