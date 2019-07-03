Home
>
Famosos
>
Jolie não pensa em voltar com Pitt nem em ter um novo namorado

Jolie não pensa em voltar com Pitt nem em ter um novo namorado

A atriz está solteira desde 2016, após o término com o ator Brad Pitt

Agência Folha Press

Publicado em 3 de julho de 2019 às 22:14

 - Atualizado há 6 anos

Angelina Jolie Crédito: Divulgação

A atriz Angelina Jolie, 44, não pensa em namorar novamente. Pelo menos por enquanto. De acordo com o site Hollywood Life, a artista quer dar uma reviravolta na carreira e um novo romance está descartado.

Recomendado para você

A 26ª edição do reality da Globo estreia no dia 12 de janeiro

BBB 26: Saiba qual cidade irá receber a primeira casa de vidro

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

Fontes ligadas ao site afirmam que ela está feliz com o rumo que a sua vida tem tomado. O fato de, desde 2016, ano em que Brad Pitt e Angelina Jolie terminaram, não ter se relacionado com ninguém é uma opção dela. 

> Com Angelina Jolie, continuação de 'Malévola' ganha 1º trailer

Já Brad Pitt teve o nome atrelado a muitas mulheres, dentre elas Jennifer Aniston e Charlize Theron.

Ainda segundo a imprensa estrangeira, um retorno para o ex-marido, com quem tem seis filhos, está descartado. Ela está muito feliz solteira.

> Brad Pitt presenteia Jennifer Aniston com mansão milionária

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais