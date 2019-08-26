Jojo Todynho posta foto nua e sensualiza com cortinas: "Fogo"

Jojo Todynho andou aumentando a temperatura da web neste domingo (25). Ela postou uma foto em que está totalmente nua por trás de uma cortina quase transparente. No post que fez no Instagram, a bonita escreveu: "Seja seu próprio fogo".
Os fãs foram à loucura e logo reagiram à foto sensual: "Esbanja confiança". Outro fã observou: "Que corpo lindo este". Outra seguidora disse: "Feliz do seu jeito, Jojo".
A cantora nunca mostrou ter vergonha do corpo, mas depois que se submeteu a algumas cirurgias plásticas, tem mostrado mais os resultados na web.