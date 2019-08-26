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Colocou para jogo

Jojo Todynho posta foto nua e sensualiza com cortinas: "Fogo"

Cantora colocou o corpão para jogo e ainda instigou os fãs na legenda da foto que postou no Instagram, em que está totalmente pelada: "Seja eu próprio fogo"

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 05:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2019 às 05:47
Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho andou aumentando a temperatura da web neste domingo (25). Ela postou uma foto em que está totalmente nua por trás de uma cortina quase transparente. No post que fez no Instagram, a bonita escreveu: "Seja seu próprio fogo". 
> Jojo Todynho posa nua e esconde seios com as mãos em foto no banheiro
Os fãs foram à loucura e logo reagiram à foto sensual: "Esbanja confiança". Outro fã observou: "Que corpo lindo este". Outra seguidora disse: "Feliz do seu jeito, Jojo". 
A cantora nunca mostrou ter vergonha do corpo, mas depois que se submeteu a algumas cirurgias plásticas, tem mostrado mais os resultados na web. 

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