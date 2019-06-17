Jason Momoa, de "Aquaman", quer ser o próximo Wolverine

Depois de "Aquaman", Jason Momoa, 39, afirma que quer viver Wolverine nos cinemas. Segundo informou o portal norte-americano SuperBroMovies, o ator respondeu a uma pergunta feita na Celebrity Fan Fest, em San Antonio (EUA) dizendo que, dentre os personagens da Marvel, escolheria Wolverine para interpretar.
Depois que Hugh Jackman se aposentou do papel, o personagem deve ganhar uma nova versão da Marvel nos próximos anos.
No entanto, é pouco provável que Momoa ocupe este posto, já que o ator vive um dos principais personagens da DC e estará em "Aquaman 2", previsto para chegar aos cinemas em dezembro de 2022.
Além de Momoa, Daniel Radcliffe e Keanu Reeves já demonstraram interesse em substituir Jackman no papel.