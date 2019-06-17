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Jason Momoa, de "Aquaman", quer ser o próximo Wolverine

Além de Momoa, Daniel Radcliffe e Keanu Reeves já demonstraram interesse em substituir Jackman no papel

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 11:22

Publicado em 

17 jun 2019 às 11:22
Depois de "Aquaman", Jason Momoa, 39, afirma que quer viver Wolverine nos cinemas. Segundo informou o portal norte-americano SuperBroMovies, o ator respondeu a uma pergunta feita na  Celebrity Fan Fest, em San Antonio (EUA) dizendo que, dentre os personagens da Marvel, escolheria Wolverine para interpretar.
O ator Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @wavytingofficial
Depois que Hugh Jackman se aposentou do papel, o personagem deve ganhar uma nova versão da Marvel nos próximos anos. 
> Hugh Jackman revela que quase foi demitido de "X-Men"
No entanto, é pouco provável que Momoa ocupe este posto, já que o ator vive um dos principais personagens da DC e estará em "Aquaman 2", previsto para chegar aos cinemas em dezembro de 2022.
Além de Momoa, Daniel Radcliffe e Keanu Reeves já demonstraram interesse em substituir Jackman no papel.
> "Sempre quis interpretar Constantine de novo", diz Keanu Reeves

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