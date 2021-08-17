"Já fugi de guerra", diz Mahmoud após polêmica no Twitter sobre o Afeganistão

Após a confusão criada por conta de um comentário no Twitter, Mahmoud Baydoun explicou ao colunista Leo Dias que só tinha a intenção de ajudar. O ex-BBB e No Limite postou, nesta segunda-feira (16), que tentou usar o Grindr - aplicativo de pegação - para fazer contato e prestar ajuda aos LGBTs afegãos, em Cabul. Porém, ganhou uma série de críticas.
"Eu já fugi de uma guerra. Sei muito bem o que é isso. Jamais faria uma piada sobre este assunto", disse ao colunista, explicando que agradece pelo Brasil ter enviado aviões ao Líbano em 2006 para resgatar brasileiros.
Mahmoud ressaltou que citou o Grindr por ser uma rede social. "Acho que fui inocente ao falar isso. Não imaginei que seria massacrado", disse, explicando que o usuário consegue mudar a localização para encontra quem está mais próximo.
O AFEGANISTÃO
Cabul, capital do Afeganistão, está passando por um momento de caos. Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defender a decisão de retirar as tropas norte-americanas do país, os talibãs precipitaram a tomada de poder. Milhares de civis estão desesperados tentando fugir do Afeganistão.
Na segunda (16), eles lotaram a única pista do aeroporto de Cabul, o que levou os Estados Unidos a suspenderem os voos de retiradas de funcionários da diplomacia e militares. O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota oficial, na noite desta segunda-feira (16), em que informa não haver registro de cidadãos brasileiros residindo ou em trânsito no Afeganistão.