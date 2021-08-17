"Já fugi de guerra", diz Mahmoud após polêmica no Twitter sobre o Afeganistão

O ex-BBB e No Limite Mahmoud Crédito: Reprodução/TV Globo

"Eu já fugi de uma guerra. Sei muito bem o que é isso. Jamais faria uma piada sobre este assunto", disse ao colunista, explicando que agradece pelo Brasil ter enviado aviões ao Líbano em 2006 para resgatar brasileiros.

Mahmoud ressaltou que citou o Grindr por ser uma rede social. "Acho que fui inocente ao falar isso. Não imaginei que seria massacrado", disse, explicando que o usuário consegue mudar a localização para encontra quem está mais próximo.

O AFEGANISTÃO

Cabul, capital do Afeganistão, está passando por um momento de caos. Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defender a decisão de retirar as tropas norte-americanas do país, os talibãs precipitaram a tomada de poder. Milhares de civis estão desesperados tentando fugir do Afeganistão.