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Ex-BBB Mahmoud diz tentar ajudar afegãos usando app de sexo

Amazonense foi criticado após dizer que tentou usar o Grindr para oferecer ajuda aos LGBTs que estão no país tomado pelo Talibã

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 14:14
O ex-BBB e No Limite Mahmoud
O ex-BBB e No Limite Mahmoud Crédito: Reprodução/TV Globo
Mahmoud Baydoun virou assunto no Twitter nesta segunda-feira (16). O ex-BBB e No Limite revelou em sua conta que tentou usar o Grindr — um aplicativo de pegação — para entrar em contato e oferecer ajuda a LGBTs do Afeganistão. Segundo o sexólogo, ele está preocupado com a comunidade no país, que teve sua Capital tomada pelo Talibã.
"Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!", publicou.
A postagem recebeu uma enxurrada de críticas. Muitos perguntaram que tipo de ajuda ele poderia oferecer aos afegãos nesse momento. Outros lembraram que usar o aplicativo voltado à comunidade LGBTQIA+ no país poderia render até a morte a seus usuários, uma vez que a homossexualidade é criminalizada por lá com pena de morte.
Mahmoud rebateu as críticas dizendo que o Grindr é uma rede social "antes de ser um serviço de namoro online". "É uma forma de se comunicar com alguém. Qual é o problema de vocês?", explicou.
Após a repercussão negativa, o ex-BBB finalizou dizendo que nunca pensou que seria "cancelado" por tal atitude. "Entre todos os motivos do mundo para ser cancelado, eu nunca imaginei que fosse esse. Vou almoçar e depois tomar minha vacina. Beijo!"".

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