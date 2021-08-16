Ex-BBB Mahmoud diz tentar ajudar afegãos usando app de sexo

O ex-BBB e No Limite Mahmoud Crédito: Reprodução/TV Globo

Mahmoud Baydoun virou assunto no Twitter nesta segunda-feira (16). O ex-BBB e No Limite revelou em sua conta que tentou usar o Grindr — um aplicativo de pegação — para entrar em contato e oferecer ajuda a LGBTs do Afeganistão. Segundo o sexólogo, ele está preocupado com a comunidade no país, que teve sua Capital tomada pelo Talibã

"Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!", publicou.

Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso! — Mahmoud Baydoun ? (@MahmoudOficial_) August 16, 2021

A postagem recebeu uma enxurrada de críticas. Muitos perguntaram que tipo de ajuda ele poderia oferecer aos afegãos nesse momento. Outros lembraram que usar o aplicativo voltado à comunidade LGBTQIA+ no país poderia render até a morte a seus usuários, uma vez que a homossexualidade é criminalizada por lá com pena de morte.

"nossa meu país foi invadido e tem um monte de gnt morrendo oq eu faço?? ah, já sei! vou abrir o grindr aqui" pic.twitter.com/LTl7nHDMrR — blessed bacon (@danilopaulodf) August 16, 2021

Claro! Taliban fazendo o inferno no país e as yags no sigilo caçando no grindr ao som dos bombardeios! Ajudou toda! Salvou a humanidade! pic.twitter.com/SnWpNGY5cw — Thainan (@thainanvelame) August 16, 2021

sexólogo ajuda os gaes em Cabul a fugir de lá pelo Grindr, vazou agora a pouco no jornal nacional — mono ezreal feliz (ezdemaiô) (@ezdemaio1) August 16, 2021

Vamos supor que o impossível acontecesse e alguém te respondesse. Que tipo de ajuda você poderia dar? Kkkkk — Wesley (@wesleycostacrf) August 16, 2021

Pra ficar mais fácil de serem localizados pra execução ? — Andros☘️ (@AndrosVilaca) August 16, 2021

Mahmoud rebateu as críticas dizendo que o Grindr é uma rede social "antes de ser um serviço de namoro online". "É uma forma de se comunicar com alguém. Qual é o problema de vocês?", explicou.

“é um aplicativo de rede social”… antes de ser um serviço de namoro online. É um forma de se comunicar com alguém. Qual é o problema de vocês?! pic.twitter.com/7OSC1gAMeg — Mahmoud Baydoun ? (@MahmoudOficial_) August 16, 2021

Após a repercussão negativa, o ex-BBB finalizou dizendo que nunca pensou que seria "cancelado" por tal atitude. "Entre todos os motivos do mundo para ser cancelado, eu nunca imaginei que fosse esse. Vou almoçar e depois tomar minha vacina. Beijo!"".