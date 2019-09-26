Iza é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

A cantora Iza Crédito: Gabryel Sampaio

Iza, 29, estreou como jurada do The Voice Brasil neste ano, mas as novidades em sua carreira não param. Para o ano que vem, a cantora vai assumir o posto de rainha de bateria da escola carioca Imperatriz Leopoldinense.

Nascida e criada no Rio de Janeiro, Iza diz que está muito feliz com este seu novo passo e que aceitou o convite por entender que tem algum tipo de relação com a escola por conta de sua criação em Olaria, uma vez que ela diz acreditar que, para assumir esse posto, é preciso ter alguma ligação com a escola.

"Sou cria de Olaria, morava muito próximo da Imperatriz e estava sempre lá na quadra. E acho que, para ser rainha de bateria, tem que ter um pouco a ver com a escola e a Imperatriz me representa, não só pela minha história lá no bairro, mas pela participação da Imperatriz na minha vida, pela minha adolescência junto da quadra e por essa comunidade que tanto me representa", disse a cantora ao G Show.

"Estou muito feliz de fazer parte disso agora", completou ela, que não pisará na Marquês de Sapucaí pela primeira vez. Em 2018, Iza desfilou como musa do Salgueiro e agora se prepara para estar a frente da bateria de uma das escolas mais tradicionais do Rio. Ela entrará na avenida no sábado de Carnaval, dia 22 de fevereiro.

No final de agosto, a cantora cancelou um show que faria em Vitória da Conquista (Bahia) depois de uma lesão ocular que aconteceu dias antes, em uma apresentação dela na cidade de Ilhéus, também na Bahia.