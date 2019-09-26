Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2020

Iza é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

'Estou muito feliz de fazer parte disso agora'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:55

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:55

A cantora Iza Crédito: Gabryel Sampaio
Iza, 29, estreou como jurada do The Voice Brasil neste ano, mas as novidades em sua carreira não param. Para o ano que vem, a cantora vai assumir o posto de rainha de bateria da escola carioca Imperatriz Leopoldinense.
Nascida e criada no Rio de Janeiro, Iza diz que está muito feliz com este seu novo passo e que aceitou o convite por entender que tem algum tipo de relação com a escola por conta de sua criação em Olaria, uma vez que ela diz acreditar que, para assumir esse posto, é preciso ter alguma ligação com a escola.
> Carnaval 2020: Paolla Oliveira é coroada rainha de bateria
"Sou cria de Olaria, morava muito próximo da Imperatriz e estava sempre lá na quadra. E acho que, para ser rainha de bateria, tem que ter um pouco a ver com a escola e a Imperatriz me representa, não só pela minha história lá no bairro, mas pela participação da Imperatriz na minha vida, pela minha adolescência junto da quadra e por essa comunidade que tanto me representa", disse a cantora ao G Show.
"Estou muito feliz de fazer parte disso agora", completou ela, que não pisará na Marquês de Sapucaí pela primeira vez. Em 2018, Iza desfilou como musa do Salgueiro e agora se prepara para estar a frente da bateria de uma das escolas mais tradicionais do Rio. Ela entrará na avenida no sábado de Carnaval, dia 22 de fevereiro.
No final de agosto, a cantora cancelou um show que faria em Vitória da Conquista (Bahia) depois de uma lesão ocular que aconteceu dias antes, em uma apresentação dela na cidade de Ilhéus, também na Bahia.
> Sabrina Sato lança próprio bloco de rua para o carnaval do ano que vem
A artista, segundo a nota oficial, estava na cidade antes do show, mas recebeu orientação médica para não fazer a apresentação. "É com muito pesar que informo a vocês que não terei condições de realizar o show que aconteceria hoje", escreveu. "Peço mil desculpas a todos, só eu sei como esperei para encontrar vocês hoje", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados