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OUSADIA E HUMOR

Ivete Sangalo chama capixaba de gostoso no The Voice

Edson Carlos passou na batalha e ainda mandou recado para o marido da cantora

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:44
Ivete Sangalo chama o capixaba Edson Carlos de gostoso no The Voice Crédito: Reprodução/TV Globo
Com muito bom humor, Ivete Sangalo foi só elogios à apresentação do capixaba Edson, no The Voice desta quinta-feira (16). Ela ressaltou a humildade do rapaz, marcada desde sua audição, que pegou a todos de surpresa na hora da resposta à baiana.
"Agora venha me dar um beijão, meu gostoso!", brincou Ivete Sangalo.
Edson respondeu na hora: "Tô indo, meu bebê."
Depois disso, Ivete pediu que Edson mandasse recado para o seu marido, o nutricionista Daniel Cady: "Cady, é coisa de televisão, não é nada sério!", brincou.
Edson Carlos venceu Larice Barreto na batalha em que cantaram "Apelido Carinhoso", de Gusttavo Lima.

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