Ivete Sangalo chama capixaba de gostoso no The Voice

Com muito bom humor, Ivete Sangalo foi só elogios à apresentação do capixaba Edson, no The Voice desta quinta-feira (16). Ela ressaltou a humildade do rapaz, marcada desde sua audição, que pegou a todos de surpresa na hora da resposta à baiana.
"Agora venha me dar um beijão, meu gostoso!", brincou Ivete Sangalo.
Edson respondeu na hora: "Tô indo, meu bebê."
Depois disso, Ivete pediu que Edson mandasse recado para o seu marido, o nutricionista Daniel Cady: "Cady, é coisa de televisão, não é nada sério!", brincou.