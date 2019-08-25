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Fãs à loucura

'Irmãos à Obra' chegam ao Brasil e causam polêmica

Burburinho para conhecer a dupla foi enorme durante evento da noite desta terça (20)

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 14:06
Crédito: Divulgação/Discovery
Os gêmeos Drew e Jonathan Scott, que comandam a atração "Irmãos à Obra", chegaram ao Brasil na última segunda-feira (19). Aqui, participaram de evento com jornalistas, convidados e ganhadores da promoção que o canal Discovery Home&Health promoveu, nesta terça (20). 
> 'Irmãos à Obra': dez brasileiros poderão conhecer os gêmeos
Para participar da promoção, era preciso responder perguntas sobre o programa, testando o conhecimento dos fãs, e os primeiros colocados irão conhecer os gêmeos pessoalmente. 
A polêmica está é justamente nesta parte: muitas das pessoas que não conseguiram os ingressos para ir ao evento, pressionaram o canal e jornalistas para tentarem entrar no local. Segundo o Uol, um dos internautas chegou a enviar fotos de irmã, hospitalizada em estado terminal, dizendo que a única alegria da menina é assistir ao programa dos bonitões. 
Mas, nenhuma exceção foi aberta. 
Um dos irmãos, o Drew, postou uma foto em seu Instagram brincando com o apresentador Danilo Gentili. 
Crédito: Reprodução/Instagram @mrdrewscott

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