'Irmãos à Obra' chegam ao Brasil e causam polêmica

Os gêmeos Drew e Jonathan Scott, que comandam a atração "Irmãos à Obra", chegaram ao Brasil na última segunda-feira (19). Aqui, participaram de evento com jornalistas, convidados e ganhadores da promoção que o canal Discovery Home&Health promoveu, nesta terça (20).
Para participar da promoção, era preciso responder perguntas sobre o programa, testando o conhecimento dos fãs, e os primeiros colocados irão conhecer os gêmeos pessoalmente.
A polêmica está é justamente nesta parte: muitas das pessoas que não conseguiram os ingressos para ir ao evento, pressionaram o canal e jornalistas para tentarem entrar no local. Segundo o Uol, um dos internautas chegou a enviar fotos de irmã, hospitalizada em estado terminal, dizendo que a única alegria da menina é assistir ao programa dos bonitões.
Mas, nenhuma exceção foi aberta.
Um dos irmãos, o Drew, postou uma foto em seu Instagram brincando com o apresentador Danilo Gentili.