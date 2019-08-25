'Irmãos à Obra' chegam ao Brasil e causam polêmica

Para participar da promoção , era preciso responder perguntas sobre o programa, testando o conhecimento dos fãs, e os primeiros colocados irão conhecer os gêmeos pessoalmente.

A polêmica está é justamente nesta parte: muitas das pessoas que não conseguiram os ingressos para ir ao evento, pressionaram o canal e jornalistas para tentarem entrar no local. Segundo o Uol, um dos internautas chegou a enviar fotos de irmã, hospitalizada em estado terminal, dizendo que a única alegria da menina é assistir ao programa dos bonitões.