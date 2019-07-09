Home
Irmão gato de Débora Nascimento provoca fãs na web

Irmão gato de Débora Nascimento provoca fãs na web

Seguidores da atriz só tiveram olhos para o irmão dela, que apareceu ao lado da ex de José Loreto em um clique fofo

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:32

 - Atualizado há 6 anos

Débora Nascimento deixou a web em polvorosa depois de postar uma foto ao lado do irmão, Junior Nascimento. Os dois surgiram abraçados em um momento fofo e deixaram todos embasbacados com tanta beleza

"Seu sorriso minha alegria. Irmão sangue meu", escreveu Débora no post, antes de ser comparada ao bonitão

Mas, no saldo final, parece que os fãs da atriz se empolgaram mesmo com o irmão gato dela. "Oi, cunhada", comentou uma seguidora, enquanto outro disse: "Que olho!". Uma outra fã disse: "Quer ser minha cunhada?" e um outro seguidor completou: "Quero ser seu cunhado". 

