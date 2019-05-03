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Star Wars

Intérprete de Chewbacca, ator Peter Mayhew morre aos 74 anos

Anúncio foi feito pela família de Mayhew em uma nota publicada no Twitter

Publicado em 

03 mai 2019 às 00:29

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 00:29

Peter Mayhew na premiere mundial de Star Wars: O Último Jedi Crédito: Danny Moloshok
O ator britânico Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca em cinco dos oito filmes da saga Star Wars, morreu aos 74 anos, anunciousua família nesta quinta-feira. Mayhew, que nunca teve seu rosto mostrado nos filmes, morreu na última terça-feira. Ainda não há informações sobre possíveis causas.
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O artista fez sua primeira aparição como o amado personagem Chewbaccano thriller de ação de ficção científica "Star Wars", de 1977, e coestrelou mais quatro filmes da série: O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, A Vingança do Sith e O Despertar da Força. Ele também atuou como consultor fora da câmera no último filme da série, O ÚltimoJedi, ajudando a orientar seu sucessor no papel de Chewbacca.

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