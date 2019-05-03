Intérprete de Chewbacca, ator Peter Mayhew morre aos 74 anos

O ator britânico Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca em cinco dos oito filmes da saga Star Wars, morreu aos 74 anos, anunciousua família nesta quinta-feira. Mayhew, que nunca teve seu rosto mostrado nos filmes, morreu na última terça-feira. Ainda não há informações sobre possíveis causas.

O artista fez sua primeira aparição como o amado personagem Chewbaccano thriller de ação de ficção científica "Star Wars", de 1977, e coestrelou mais quatro filmes da série: O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi, A Vingança do Sith e O Despertar da Força. Ele também atuou como consultor fora da câmera no último filme da série, O ÚltimoJedi, ajudando a orientar seu sucessor no papel de Chewbacca.