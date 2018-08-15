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Humorista do 'Pânico' revela ao vivo que é homossexual

Igor Guimarães disse que fez o anúncio para sua família e amigos no Dia dos Pais

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 13:25
. Crédito: Reprodução/YouTube Pânico Jovem Pan
O humorista Igor Guimarães, que participa do programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, revelou na edição da terça-feira (14) que se assumiu gay perante sua família e amigos durante o Dia dos Pais, que aconteceu no domingo (12). Ele aproveitou para fazer o anúncio publicamente no programa e agradeceu o apoio dos integrantes da atração.
"No Dia dos Pais, eu rompi com a minha vaidade. Estávamos falando do Rodela, que é a pessoa menos vaidosa do mundo porque arrancou os dentes para ser engraçado, e a gente tem vaidades próprias que temos que romper todos os dias. E nesse Dia dos Pais, eu falei para os meus pais e minha família que eu sou gay. Como diz o Severino 'cara, crachá', é uma bichona!", disse Guimarães.
O anúncio não surpreendeu o elenco do programa, que aplaudiu a decisão do humorista e aproveitou para fazer piada sobre o assunto. "Que é isso? Você me enganou", brincou Rogerio Morgado. "Você ficou a vida inteira enganando que era um machão, mas a gente já percebeu que você era um 'viado'", comentou o apresentador Emílio Surita.
Daniel Zukerman aproveitou para apoiar o comediante. "A gente sempre soube e a gente vai te abraçar. Pode ficar tranquilo", falou. "Eu estou muito feliz, porque eu tive coragem de fazer isso graças a vocês, que são minha família, meus grandes amigos", completou Igor.

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