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Henrique, da dupla com Juliano, é acusado de agredir funcionário em festa

Segundo site, outras seis pessoas estão envolvidas. Evento se tratava da festa de aniversário da cantora Marília Mendonça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 19:54

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 19:54

Henrique (esquerda) é acusado de bater em funcionário da festa de Marília Mendonça Crédito: Facebook/Henrique e Juliano
O sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, é acusado de agredir um técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores que trabalhava na festa de aniversário da cantora Marília Mendonça, que ocorreu na terça-feira. Além dele, outroas seis pessoas são suspeitas da agressão.
Em entrevista ao UOL, Thiago Junio Martins da Silva, de 26 anos, disse que tudo começou quando o dia estava amanhecendo. Enquanto checava os aquecedores do evento, o técnico resolveu tirar o celular para ver que horas eram. Nisso, ele foi abordado por um homem, que estaria vestido de cowboy, que o questionava se estaria tirando fotos ou filmando o local.
Thiago disse ao portal que, ao abrir a galeria de fotos para mostrar que não tinha feito registro algum, foi agredido por dois homens. "Um tomou o celular e outro me deu um soco na boca", explica. "Depois apareceu o Henrique, me bateu com muita força e me chamou de otário. Cheguei a urinar de medo", completou.
O rapaz ainda disse que outros quatro homens apareceram e deram socos e chutes nele até que uma sétima pessoa interrompeu a agressão e o retirou da festa. Porém, Thiago disse ao UOL que teve que ir a pé pela mata, já que seu carro estava depredado e a casa fica numa região afastada.
Ele procurou a delegacia, onde registrou boletim de ocorrência. Depois, ele passou por exames no IML, que confirmaram as agressões, e
O delegado Elton Diogo Fonseca, responsável pelo caso, disse ao UOL que os suspeitos já começaram a prestar depoimento, com exceção do cantor Henrique. A assessoria de imprensa da dupla Henrique & Juliano disse que ainda está apurando as informações. Já a equipe de Marília Mendonça informou que só vai se pronunciar após receber "mais esclarecimentos sobre o ocorrido".

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