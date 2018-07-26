Henrique, da dupla com Juliano, é acusado de agredir funcionário em festa

Henrique (esquerda) é acusado de bater em funcionário da festa de Marília Mendonça Crédito: Facebook/Henrique e Juliano

O sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, é acusado de agredir um técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores que trabalhava na festa de aniversário da cantora Marília Mendonça, que ocorreu na terça-feira. Além dele, outroas seis pessoas são suspeitas da agressão.

Em entrevista ao UOL, Thiago Junio Martins da Silva, de 26 anos, disse que tudo começou quando o dia estava amanhecendo. Enquanto checava os aquecedores do evento, o técnico resolveu tirar o celular para ver que horas eram. Nisso, ele foi abordado por um homem, que estaria vestido de cowboy, que o questionava se estaria tirando fotos ou filmando o local.

Thiago disse ao portal que, ao abrir a galeria de fotos para mostrar que não tinha feito registro algum, foi agredido por dois homens. "Um tomou o celular e outro me deu um soco na boca", explica. "Depois apareceu o Henrique, me bateu com muita força e me chamou de otário. Cheguei a urinar de medo", completou.

O rapaz ainda disse que outros quatro homens apareceram e deram socos e chutes nele até que uma sétima pessoa interrompeu a agressão e o retirou da festa. Porém, Thiago disse ao UOL que teve que ir a pé pela mata, já que seu carro estava depredado e a casa fica numa região afastada.

Ele procurou a delegacia, onde registrou boletim de ocorrência. Depois, ele passou por exames no IML, que confirmaram as agressões, e