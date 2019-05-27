Home
Famosos
Gretchen fala da mãe, que mora no ES: "Dona do pedaço da família"

Maria José, mãe de Gretchen, completou 85 anos neste domingo (26) e ganhou um post de homenagem da Rainha do Rebolado na web