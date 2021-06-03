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Música

Gravações inéditas de João Gilberto de 60 anos atrás são lançadas por rádio digital

São três fitas gravadas em Salvador, incluindo um show do músico ao lado de Vinicius de Moraes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 09:29

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:29

O cantor e compositor brasileiro João Gilberto durante show, em 2007
O cantor e compositor brasileiro João Gilberto durante show, em 2007 Crédito: Juvenal Pereira/Folhapress
No mês em que João Gilberto completaria 90 anos de idade, a rádio Batuta, do Instituto Moreira Sales, publicou gravações inéditas do músico. São três fitas, gravadas em Salvador entre 1959 e 1960. Duas delas foram captadas na casa o jurista e músico baiano Carlos Coqueijo, e a terceira é a gravação de um show de João e Vinicius de Moraes, na Associação Atlética da Bahia.
Ao todo, são 38 músicas -de autores como Dorival Caymmi, Tom Jobim, Carlos Lyra, Vinicius de Moraes e Ronaldo Bôscoli-, das quais 20 nunca foram gravadas em disco, incluindo uma composição de João Gilberto em parceria com Ronaldo Bôscoli, "Jeito de Flor" e outra de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, "Sem Você".
O material foi entregue pela viúva de Coqueijo à pesquisadora Edinha Diniz, que o cedeu à rádio digital do Instituto Moreira Sales.
Em janeiro, uma gravação até então desconhecida de João Gilberto cantando num show em Béziers, na França, no ano de 1989, foi encontrada pelo pesquisador carioca Pedro Fontes.
No áudio, o criador da bossa nova canta e toca no violão o samba-enredo "Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira Têm", que consagrou a Estação Primeira de Mangueira como campeã do Carnaval de 1986. A composição é de Ivo Meirelles, Paulinho e Lula.
Criador da bossa nova, o cantor e compositor João Gilberto morreu em 2019, aos 88 anos, no Rio de Janeiro

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