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Polêmica

Viúva de João Gilberto é despejada de apartamento do músico pela Justiça

Bebel Gilberto, filha do pai da bossa nova, foi condenada a pagar débitos de imóvel no Leblon

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:44
João Gilberto e Maria do Céu Harris
João Gilberto e Maria do Céu Harris Crédito: Reprodução/Instagram
A Justiça carioca determinou o despejo de Maria do Céu Harris, ex-companheira de João Gilberto, do apartamento onde ela vivia com o músico, na Rua Carlos Góes, no Leblon.
A sentença do juiz Paulo Roberto Campos Fragoso, do dia 25 de março, determina a rescisão do contrato de locação que está no nome do pai da bossa nova, morto em julho de 2019 e a desocupação do imóvel em 15 dias, além do pagamento de alugueis atrasados.
A cantora Bebel Gilberto, filha de João, fiadora do imóvel e desafeto de Maria do Céu, também foi condenada na decisão do juiz Paulo Roberto Campos Fragoso ela deve pagar débitos do imóvel.
Advogado de Maria do Céu, Roberto Algranti Filho diz que a citação dela como ré no processo não é regular e que ela não teve oportunidade de defesa. Ele afirmou que vai recorrer da decisão.
Maria do Céu segue morando no imóvel e não deve sair de lá tão cedo, segundo seu advogado, pois uma lei estadual em vigor no RJ impede o cumprimento de ordens de despejo durante a pandemia. Há bens de João Gilberto no apartamento.
Ainda segundo Algranti Filho, a sentença significa que o juiz reconheceu Maria do Céu como companheira de João Gilberto. Neste caso, afirma o advogado, ela teria direito a permanecer no imóvel, de acordo com uma lei de 1991.
Maria do Céu pede há meses na Justiça o reconhecimento de sua união estável com João, o que lhe colocaria no processo de espólio dele. Esta ação ainda está em curso.

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O advogado de Bebel Gilberto, José Marco Tayah, não estava disponível para falar com a reportagem.
João não fazia shows havia onze anos a última turnê foi em 2008, e uma série de shows em 2011 foi cancelada após seu médico não lhe dar aval para viagens.

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