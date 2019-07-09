Home
Gracyanne Barbosa abaixa calcinha e exibe tatuagem íntima

Musa fitness arrancou elogios dos fãs com o clique sensual

Publicado em 9 de julho de 2019 às 12:06

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

Apesar do frio que tem feito no Sudeste nos últimos dias, Gracyanne Barbosa usou o Instagram para causar em uma foto quase sem roupa em uma sacada. No clique, a esposa de Belo surge com a calcinha abaixada e deixando à mostra uma tatuagem íntima, ao lado de uma de suas cachorras, a Kira. 

Ostentando um bumbum na nuca, a musa escreveu no post: "Em família. Bumbum na nuca". 

Nos comentários, os fãs só souberam rasgar elogios para Gracyanne: "Amo as fotos com a Kira. Duas lindas", disse um. Outra fã comentou: "Linda. Maravilhosa demais". Um seguidor escreveu: "Pode sim mostrar tudo". 

