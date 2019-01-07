Home
>
Famosos
>
Glória Maria: 'Nós, negros, aprendemos o que é racismo desde pequenos'

Glória Maria: 'Nós, negros, aprendemos o que é racismo desde pequenos'

Jornalista relembrou declaração do passado sobre crimes raciais e disse que o problema só vai acabar quando o Brasil tiver respeito e educação