Gleici, do BBB 18, é chamada de macaca em perfil do Twitter

Perfil no Twitter fez ataques racistas a Gleici Damasceno, do BBB 18 Crédito: TV Globo

Confinada na casa, a acreana foi alvo de ataques racistas feitos por um perfil falso no Twitter. Com o nome de "Gleici Macaca Acreana", o microblog foi denunciado por internautas e retirado do ar.

Estamos com tudo arquivado. Quando ela sair vamos mostrar isso para que ela tome uma decisão sobre o que fazer. Mas, acredito que ela não vai deixar isso impune, ela vai tomar providências, disse Vanuzia Damasceno, mãe de Gleici, ao G1.

Perfil no Twitter fez ataques racistas a Gleici Damasceno, do BBB 18 Crédito: Reprodução / Twitter