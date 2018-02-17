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RACISMO

Gleici, do BBB 18, é chamada de macaca em perfil do Twitter

Mãe da jovem diz que vai esperar a filha sair do reality para tomar providências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 22:41

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 22:41

Perfil no Twitter fez ataques racistas a Gleici Damasceno, do BBB 18 Crédito: TV Globo
Depois da polêmica em que um jovem publicou uma foto denegrindo foliões negros durante a passagem de um bloco em Vitória, outro caso envolvendo racismo chega nas redes sociais. Desta vez, o alvo é a participante do "Big Brother Brasil 18", Gleici Damasceno.
Confinada na casa, a acreana foi alvo de ataques racistas feitos por um perfil falso no Twitter. Com o nome de "Gleici Macaca Acreana", o microblog foi denunciado por internautas e retirado do ar.
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Estamos com tudo arquivado. Quando ela sair vamos mostrar isso para que ela tome uma decisão sobre o que fazer. Mas, acredito que ela não vai deixar isso impune, ela vai tomar providências, disse Vanuzia Damasceno, mãe de Gleici, ao G1.
Perfil no Twitter fez ataques racistas a Gleici Damasceno, do BBB 18 Crédito: Reprodução / Twitter
Vanuzia disse que ficou indignada com a situação, mas que agora sente apenas pena de quem criou o perfi. "Não consigo mais ter raiva, tenho é pena desse povo. É triste ver que ser honesto, humilde e correto incomoda as pessoas ao invés de dar orgulho. Isso é muito triste. Estou torcendo pela minha filha", finaliza.

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