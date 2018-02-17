Gleici, do BBB 18, é chamada de macaca em perfil do Twitter

Depois da polêmica em que um jovem publicou uma foto denegrindo foliões negros durante a passagem de um bloco em Vitória, outro caso envolvendo racismo chega nas redes sociais. Desta vez, o alvo é a participante do "Big Brother Brasil 18", Gleici Damasceno.
Confinada na casa, a acreana foi alvo de ataques racistas feitos por um perfil falso no Twitter. Com o nome de "Gleici Macaca Acreana", o microblog foi denunciado por internautas e retirado do ar.
Estamos com tudo arquivado. Quando ela sair vamos mostrar isso para que ela tome uma decisão sobre o que fazer. Mas, acredito que ela não vai deixar isso impune, ela vai tomar providências, disse Vanuzia Damasceno, mãe de Gleici, ao G1.
Vanuzia disse que ficou indignada com a situação, mas que agora sente apenas pena de quem criou o perfi. "Não consigo mais ter raiva, tenho é pena desse povo. É triste ver que ser honesto, humilde e correto incomoda as pessoas ao invés de dar orgulho. Isso é muito triste. Estou torcendo pela minha filha", finaliza.