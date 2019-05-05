Home
>
Famosos
>
Giovanna Ewbank volta a seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais após polêmica

Giovanna Ewbank volta a seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais após polêmica

Apontada como pivô do fim do relacionamento do ator com Débora Nascimento, 33, Marina vem sofrendo críticas desde fevereiro