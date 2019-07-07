Home
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso levam Titi para conhecer a África

Ewbank comentou nas redes sociais que estava feliz em poder levar a filha para conhecer mais sobre as suas origens

Agência Folha Press

Publicado em 7 de julho de 2019 às 19:53

 - Atualizado há 6 anos

Giovanna Ewbank, 32, e Bruno Gagliasso, 37, viajaram neste sábado (6) com a filha Titi para a África. A menina, adotada pelo casal, nasceu em Malawi, um país localizado no continente africano, ao norte de Moçambique. 

"Esse é o retrato de uma família sendo feliz, muito feliz! A alegria de estar realizando um grande sonho, que é levar a família toda para conhecer o continente da minha filha, a África, é inexplicável! Algo que não cabe em mim... Acho que dá pra ver beeem as nossas carinhas de emoção, ansiedade e felicidade, né?", disse em uma publicação de seu perfil no Instagram. 

Famosos e amigos do casal, como Fiorella Mattheis, Fernanda Paes Leme e Karina Bacchi, comemoraram a viagem da família. "Que momento lindo! Vocês são demais", comentou Caroline Trentini. Manu Gavassi escreveu: "Que coisa mais linda e especial".

Gagliasso também publicou uma imagem dos três, com a legenda: "Felicidade que não cabe em uma foto e cruza o oceano. Chegou a hora da Títi levar toda a família para conhecer a África!!! Tô muito feliz por essa viagem, por estar com tanta gente que amo por perto e viver esse retorno com todos eles. Vai ser incrível!"

Desde então, Ewbank e Gagliasso tem registrado momentos da viagem e compartilhado eles nas redes sociais. Eles estão atualmente na Cidade do Cabo, capital da África do Sul.

A esposa de Gagliasso também mostrou intimidades do casal, como por exemplo, o marido dormindo até às 15h e o quarto do hotel bagunçado.

