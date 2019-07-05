"Tá podendo"

Giovanna Ewbank diz que sua família tem castelo na Escócia

"Nunca fui conhecer, inclusive a Escócia podia levar a gente, né?", disse a esposa de Bruno Gagliasso

Publicado em 5 de julho de 2019 às 11:12 - Atualizado há 6 anos

Giovanna Ewbank, 32, surpreendeu os internautas ao revelar em vídeo publicado nesta terça-feira (2) que sua família tem um castelo na Europa.

"A gente tem. Já foi tomado pelo governo, é lógico. Mas a gente tem, temos um brasão e um castelo na Escócia. Nunca fui conhecer, inclusive a Escócia podia levar a gente, né?", diz ela para seu marido, Bruno Gagliasso, 37, que a acompanha no vídeo.

Crédito: Thiago Bruno

"Não é um castelo maravilhoso, é um castelo de pedras, tipo um castelo medieval. O Jô Soares conseguiu as fotos", completa.

No vídeo, ela respondem a perguntas indicadas por Gagliasso, mas que vieram de pesquisas do Google.

Ela revela, por exemplo, que mede 1,66m, e que não namoraria um homem mais baixo que ela -Gagliasso diz medir 1,70 m. Ela também explicou que não é vegetariana, apesar de ter essa fama, dizendo que não come carne vermelha e nem frango, mas que não resiste à comida japonesa.

Durante todo o vídeo, ela brinca com o fato de seu marido não saber pronunciar corretamente o seu sobrenome, mesmo após nove anos juntos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta