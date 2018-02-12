Galeria: veja fotos do Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos

Por mais um ano o Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos, na Serra, fez a folia de muita gente no último sábado (10). Até por isso, lá não faltou gente animada que lotou a região com dezenas de blocos que se uniram, desde cedo, por um só motivo: carnaval. Aliás, como tudo no Brasil acaba assim, no Espírito Santo não seria diferente. É que foi por volta das 11h que todo mundo seguiu rumo à praia.