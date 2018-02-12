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É carnaval!

Galeria: veja fotos do Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos

Tradicional carnaval de Manguinhos reuniu multidão no último sábado (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 18:20

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 18:20

Por mais um ano o Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos, na Serra, fez a folia de muita gente no último sábado (10). Até por isso, lá não faltou gente animada que lotou a região com dezenas de blocos que se uniram, desde cedo, por um só motivo: carnaval. Aliás, como tudo no Brasil acaba assim, no Espírito Santo não seria diferente. É que foi por volta das 11h que todo mundo seguiu rumo à praia. 
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Nesta terça-feira (13), a colunista Renata Rasseli vai mostrar "quem é quem" no banho de mar de Manguinhos na Zig Zag, na versão impressa e digital de A GAZETA. Confira galeria de fotos com as personalidades que marcaram presença no evento: 

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