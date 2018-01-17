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"Surubinha" vetada

Funk acusado de fazer apologia ao estupro é retirado de plataformas

'Só surubinha de leve' foi denunciada por internautas devido ao conteúdo ofensivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 19:28

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 19:28

MC Diguinho cercado de modelos na gravação do clipe de 'Só surubinha de leve' Crédito: Reprodução/Instagram (mcdiguinho)
O funk "Só Surubinha de Leve" foi retirado de todas as plataformas de streaming após internautas denunciarem a canção do MC Diguinho por apologia ao estupro. A música, que, antes da exclusão, liderava a lista das músicas virais do Spotify brasileiro, virou alvo de críticas por conta da letra que sugere "tacar" bebida em mulheres, transar e abandoná-las na rua.
"Taca a bebida/ depois taca a pica/ e abandona na rua", repete o refrão do funk, que traz ainda o crédito do DJ Selminho. Em nota, o Spotify disse que a distribuidora da música foi informada dos pedidos para que o funk fosse retirado. "Informamos que contatamos a distribuidora da música 'Só surubinha de leve' a respeito do ocorrido e fomos informados que a faixa será retirada da plataforma nas próximas horas, uma vez que o tema foi trazido à nossa atenção", disse a plataforma.
O Spotify explicou que "Só surubinha de leve" está atualmente no Top Viral no Brasil devido ao grande número de reproduções nos últimos dias. Por lá, a música tinha sido reproduzida mais de 1,2 milhão de vezes. Apesar de ser retirada dos serviços de streaming, MC Diguinho lança no YouTube, nesta quarta-feira (17), o clipe da música.
A polêmica em torno da música cresceu nos últimos dias nas redes sociais. Internautas moveram uma campanha para que a canção fosse retirada dos serviços de streaming por conta do conteúdo ofensivo. Versões como resposta ao funk de MC Diguinho foram divulgados nas redes.

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