Home
>
Famosos
>
Foto de ovo desbanca Kylie Jenner e é post mais curtido do Instagram

Foto de ovo desbanca Kylie Jenner e é post mais curtido do Instagram

Depois de descobrir que havia "perdido" para um ovo, Kylie postou vídeo em que quebra um ovo no asfalto quente, como se fosse fritá-lo