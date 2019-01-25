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POLÍTICA

Fora da política, dr. Rey solta: 'se elege palhaço, Brasil vira circo'

Após derrota nas urnas em 2018, cirurgião plástico lamentou não ser sido escolhido para deputado federal

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 15:37

Publicado em 

25 jan 2019 às 15:37
Robert Rey Crédito: Divulgação
Ser presidente do Brasil não é um sonho, mas um sinal divino. Robert Rey revelou que, quando chegou aos Estados Unidos, recebeu uma mensagem transcendental ao chegar em uma igreja.
"Quando eu era pequenininho, um pastor americano me viu lá atrás na igreja. O Brasil tinha uma autoestima quebrada na época. Ele foi até lá, colocou um pouquinho de óleo na minha cabeça, as duas mãos e disse: 'No fim da sua vida, você voltará à sua nação e erguerá a sua nação da miséria. Estude bem, escolha as melhores universidades porque você voltará à sua nação no fim da sua vida'. E foi o que eu fiz. Me formei em Economia e Cirurgia pela Harvard", desabafou o plástico, de 57 anos.
Em entrevista para o programa Sensacional, da Rede TV, dr. Rey contou que teve de dar 'explicações' para os veículos de comunicação americanos após a derrota dele nas eleições brasileiras no ano passado.
"Tive que dizer que perdi para um palhaço que não sabe ler leis, em pleno século 21, perdi para um ator pornô e para um dançarino que não está preparado. Você elege palhaço e o Brasil vira um circo. A Venezuela votou para um motorista de ônibus. Pode ser um excelente motorista de ônibus, que bom. Mas, na hora de liderar uma nação, tem que ser formado em Ciências Políticas e Economia, como eu", avaliou.
Robert Rey se candidatou para deputado federal em 2018 e recebeu 13.312 votos. Ao mesmo tempo, apoiou Jair Bolsonaro para a presidência da República. Após a vitória do então candidato do PSL, Rey foi até à residência do eleito para sugerir que ele virasse ministro da Saúde. A indicação não foi aceita por Bolsonaro.
Relacionamento amoroso
Robert Rey é casado desde 2000 com a franco-canadense Hayley Rey. Eles têm dois filhos, Sydney, de 18 anos, e Robby, de 14. "Casamento é difícil, ainda mais com outra cultura. Nós moramos em lados diferentes da casa há dez anos. Somos ótimos amigos", declarou.
Sobre traição, o médico confessou: "Tento ser religioso, mas já dei uns tropeções. A beleza não é que você não pecou, é que você foi honesto para o mundo".
Em agosto de 2015, dr. Rey vazou fotos em que aparecia nu na internet. "As pessoas me chamavam de 'dr. Gay', 'dr. Gay'...cansei e vazei as fotos. Depois disso, nunca mais ninguém falou nada", revelou.
Robert Rey vive em uma mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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