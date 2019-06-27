'Foi no tempo certo', diz Larissa Manoela ao revelar primeira vez

Taís Fersoza, 35, que começou cedo a trabalhar na televisão, aos 12 anos, entrevistou "Carrossel" (SBT) falou como lida com a trajetória que começou aos seis anos. A atriz, 35, que começou cedo a trabalhar na televisão, aos 12 anos, entrevistou Larissa Manoela , 18, no seu canal Tatá Fersoza. A estrela que foi revelada em(SBT) falou como lida com a trajetória que começou aos seis anos.

Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

"Nunca foi uma pressão para mim. Em casa, ainda criança, eu decorava propagandas, inventava textos na minha cabeça, e meus pais só alimentaram isso", conta a atriz.

Fersoza também perguntou sobre o primeiro beijo e a primeira vez, e ela não fugiu da questão. "Foi supertranquila e aconteceu naturalmente. Foi na idade que eu gostaria, foi no tempo certo", respondeu.

Ela disse que contou para a mãe sobre o primeiro beijo e a primeira vez. "Não sei se por dentro deu uma assustadinha, mas ela pareceu plena", brincou Manoela.

Para a atriz, não dá para fazer nada só por pressão dos amigos. "A gente tem que respeitar o nosso corpo, o que a gente quer. Vai do seu coração, vai quando se sentir bem, se sentir confortável. Não vai na onda do amigo só porque ele fez, porque é daí que saem as frustrações".