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Atriz mirim

'Foi no tempo certo', diz Larissa Manoela ao revelar primeira vez

Atriz começou a carreira cedo e ainda adolescente teve que lidar com várias questões na vida pessoal

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2019 às 11:18
A atriz Taís Fersoza, 35, que começou cedo a trabalhar na televisão, aos 12 anos, entrevistou Larissa Manoela, 18, no seu canal Tatá Fersoza. A estrela que foi revelada em "Carrossel" (SBT) falou como lida com a trajetória que começou aos seis anos.
Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
"Nunca foi uma pressão para mim. Em casa, ainda criança, eu decorava propagandas, inventava textos na minha cabeça, e meus pais só alimentaram isso", conta a atriz. 
Fersoza também perguntou sobre o primeiro beijo e a primeira vez, e ela não fugiu da questão. "Foi supertranquila e aconteceu naturalmente. Foi na idade que eu gostaria, foi no tempo certo", respondeu.
> Larissa Manoela assume que foi traída: "Fez besteira"
Ela disse que contou para a mãe sobre o primeiro beijo e a primeira vez. "Não sei se por dentro deu uma assustadinha, mas ela pareceu plena", brincou Manoela.
Para a atriz, não dá para fazer nada só por pressão dos amigos. "A gente tem que respeitar o nosso corpo, o que a gente quer. Vai do seu coração, vai quando se sentir bem, se sentir confortável. Não vai na onda do amigo só porque ele fez, porque é daí que saem as frustrações".
Manoela que fez 18 anos em janeiro afirmou que o seu próximo disco terá como tema o medo de crescer. "Encomendei as músicas, eu escrevo muito bem, mas ainda não está no tempo. Ainda quero compor e tocar um instrumento", revela.

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