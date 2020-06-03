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Acusado de estupro

Flayslane faz ensaio de Dia dos Namorados com Prior e gera polêmica

Após as acusações de estupro, o nome do ex-BBB Felipe Prior é frequentemente atrelado às investigações da polícia e os fãs acabaram dividindo opiniões sobre as fotos românticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:55

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:55

Os ex-BBBs Flayslane e Felipe Prior em ensaio do Dia dos Namorados
Os ex-BBBs Flayslane e Felipe Prior em ensaio do Dia dos Namorados Crédito: Reprodução/Instagram @laneoficiiall
Flayslane e Felipe Prior se reuniram nesta terça (2) para realizar um ensaio em clima de Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil. A cantora e o arquiteto se aproximaram em determinado ponto do "BBB 20" e dividiram opiniões pelas fotos juntos. Eles fizeram questão de frisar, durante a ação, que são apenas bons amigos. 
"Ela é minha amiga. Se você não gosta dela, posso fazer nada. Eu gosto muito dela como amigo e somos amigos, sim. Mais amor. Torço muito por ela e ajudarei no que ela precisar", postou Prior no Twitter, pensando em pôr um fim no mar de polêmicas. 

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Logo após o fim do reality da Globo, Prior acabou tendo o nome envolvido em uma confusão e é acusado por mulheres de tê-las estuprado. O processo ainda corre e a delegacia responsável colhe depoimentos para seguir com as investigações. Na ocasião, o ex-BBB alegou ser inocente

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