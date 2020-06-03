Flayslane faz ensaio de Dia dos Namorados com Prior e gera polêmica

Flayslane e Felipe Prior se reuniram nesta terça (2) para realizar um ensaio em clima de Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho no Brasil. A cantora e o arquiteto se aproximaram em determinado ponto do "BBB 20" e dividiram opiniões pelas fotos juntos. Eles fizeram questão de frisar, durante a ação, que são apenas bons amigos.
"Ela é minha amiga. Se você não gosta dela, posso fazer nada. Eu gosto muito dela como amigo e somos amigos, sim. Mais amor. Torço muito por ela e ajudarei no que ela precisar", postou Prior no Twitter, pensando em pôr um fim no mar de polêmicas.