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ACABOU O AMOR

Flávia Viana e Marcelo Zangrandi terminam namoro

'Hoje o dia está sendo inteiro sem cor', disse a ex-BBB em seu Instagram

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 18:18
07/12/2018 - A ex-BBB Flávia Viana e Marcelo Zangrandi terminaram o namoro Crédito: Reprodução/Instagram
Flávia Viana, 34, e Marcelo Zangrandi, 32, terminaram o relacionamento que tinham desde 2017. A informação foi anunciada no programa A Tarde É Sua, da RedeTV, desta quinta-feira (6).
"Hoje o dia está sendo inteiro sem cor, às vezes não entendemos o porquê das coisas, mas Deus sabe, e o que cabe a nós é confiar nele. E eu confio! Tomara que um dia eu entenda os porquês. Tenho um respeito infinito por vocês e por isso aqui pedir que tenham um pouquinho de paciência", comentou Flávia em um Stories, pela sua conta no Instagram.
"Foi tudo de repente e a minha dor é imensa. Já já me sentirei pronta para conversar abertamente com vocês, por enquanto preciso ficar quietinha e me reestruturar por dentro."
Flávia e Marcelo começaram a se relacionar dentro da 9ª edição de A Fazenda, reality show em que Flávia foi campeã em 2017. Os dois deram continuidade ao namoro fora do programa por um ano e dois meses.
Antes de Zangrandi, Flávia participou da sétima edição do Big Brother Brasil, onde conheceu Fernando Justin. Os dois também se relacionaram dentro e fora da casa e chegaram a se casar. Após nove anos juntos, no início de 2016, eles anunciaram a separação.

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