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Para o exterior

Filhos de Eike Batista fazem viagem de luxo com as namoradas

Além dos destinos paradisíacos, Thor e Olin usufruem de todo o luxo de hotéis cinco estrelas por onde passam

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 12:14
Eike Batista foi condenado, no início de julho, a 30 anos de prisão. Mas, enquanto isso, Thor e Olin Batista aproveitam 2018 com as namoradas em viagens para fora do Brasil. Thor passou o fim de semana em Barbados, na América Central, onde aproveitou para comemorar seus 27 anos ao lado da namorada, Lunara Campos. 
Olin Batista e Maria Eduarda na Turquia Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal Extra, antes de chegar ao destino final, a namorada postou algumas fotos e vídeos da passagem por Miami, nos Estados Unidos, marcando um hotel cinco estrelas, com vista para o mar, considerados um dos melhores da cidade americana.
Já Olin, segundo o Extra, está passando uma temporada na Europa com a nova namorada, a modelo Maria Eduarda Nogueira, filha do senador do Piauí Ciro Nogueira (PP), investigado pela Operação Lava Jato.
O caçula passou pela Hungria, onde apareceu numa foto andando de barco ao lado de amigos na península Tihany, depois pela Grécia, de onde postou uma foto assumindo o namoro, e está neste momento na Turquia, na companhia de seu novo amor.

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