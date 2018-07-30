Filhos de Eike Batista fazem viagem de luxo com as namoradas

Eike Batista foi condenado, no início de julho, a 30 anos de prisão. Mas, enquanto isso, Thor e Olin Batista aproveitam 2018 com as namoradas em viagens para fora do Brasil. Thor passou o fim de semana em Barbados, na América Central, onde aproveitou para comemorar seus 27 anos ao lado da namorada, Lunara Campos. foi condenado, no início de julho, a 30 anos de prisão. Mas, enquanto isso, Thor eaproveitam 2018 com as namoradas em viagens para fora do Brasil. Thor passou o fim de semana em Barbados, na América Central, onde aproveitou para comemorar seus 27 anos ao lado da namorada, Lunara Campos.

Olin Batista e Maria Eduarda na Turquia Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornal Extra, antes de chegar ao destino final, a namorada postou algumas fotos e vídeos da passagem por Miami, nos Estados Unidos, marcando um hotel cinco estrelas, com vista para o mar, considerados um dos melhores da cidade americana.

Já Olin, segundo o Extra, está passando uma temporada na Europa com a nova namorada, a modelo Maria Eduarda Nogueira, filha do senador do Piauí Ciro Nogueira (PP), investigado pela Operação Lava Jato.