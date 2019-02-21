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Gesto de amor

Filha de Ricardo Boechat ganha slimes de presente dos amigos

Crianças se sensibilizaram com a morte de Ricardo Boechat e decidiram tentar fazer algo para acalentar o coração da família
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

21 fev 2019 às 13:01

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 13:01

Slimes que amigos fizeram para a filha de Ricardo Boechat e Veruska Seibel Crédito: Reprodução/Facebook Veruska Seibel Boechat
Ricardo Boechat deixou esposa e duas filhas depois de ser vítima de uma tragédia de helicóptero em São Paulo, no último dia 11 de fevereiro. A capixaba Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista, compartilhou nas redes sociais um registro que mostra slimes em uma caixa. 
As gelecas foram feitas por amigos de uma das filhas e enviadas em uma caixa para a menina. "Há infinitas formas de dar e receber amor. Minha filha recebeu dos amigos da escola em forma de 'slime'. Depois de mais de uma semana de dor, vi seus olhinhos brilharem de novo pela primeira vez", escreveu Veruska, em post feito em sua página no Facebook. 
Segundo a capixaba, a filha ficou surpresa e alegre quando abriu a caixa e viu os presentes. 

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