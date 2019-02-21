Filha de Ricardo Boechat ganha slimes de presente dos amigos

Ricardo Boechat deixou esposa e duas filhas depois de ser vítima de uma tragédia de helicóptero em São Paulo, no último dia 11 de fevereiro. A capixaba Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista, compartilhou nas redes sociais um registro que mostra slimes em uma caixa.

As gelecas foram feitas por amigos de uma das filhas e enviadas em uma caixa para a menina. "Há infinitas formas de dar e receber amor. Minha filha recebeu dos amigos da escola em forma de 'slime'. Depois de mais de uma semana de dor, vi seus olhinhos brilharem de novo pela primeira vez", escreveu Veruska, em post feito em sua página no Facebook.