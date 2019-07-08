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Na mansão

Filha de Joelma se casa com festão para 300 convidados; veja fotos

Natália Saraff selou união com Janio Loiola na noite deste domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:25

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:25

A primeira filha de Joelma, Natália Sarraff, se casou com Janio Loiola em uma mansão que fica na zona Sul de São Paulo, no último domingo (7). 
> Joelma diz que fez jejum de sete dias para perdoar Ximbinha
Segundo informações da revista Quem, a jovem é fruto do primeiro casamento da cantora, que foi com Beto saraff. 
O festão para 300 convidados teve celebração especial e a lista de presentes pouco extravagante, com itens que iam de R$ 53 a R$ 800. 
> Pai de Anitta dá tapas no bumbum de Jojo Todynho no festão da mansão
Janio Loiola e Natália Sarraff: sim-sim em mansão de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @fiocondutor
Natália Sarraff e a mãe, Joelma: dia de festão de casamento em mansão de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @joelmasemfim

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