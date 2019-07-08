Filha de Joelma se casa com festão para 300 convidados; veja fotos

Segundo informações da revista Quem, a jovem é fruto do primeiro casamento da cantora, que foi com Beto saraff.
O festão para 300 convidados teve celebração especial e a lista de presentes pouco extravagante, com itens que iam de R$ 53 a R$ 800.
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